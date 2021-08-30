Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Sevdanur Şahin - Haberler | Yerel

Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı Çanlı Kıbrıs gazisi Galip Tanrıkulu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE - Çanlı Kıbrıs gazisi Galip Tanrıkulu, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi altında olan iki çocuk babası Gazi Tanrıkulu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Galip Tanrıkulu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip ilçenin Karşıyaka Camiinde Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın kıldırdığı namaz sonrası yapılan askeri törenle Çan Belediyesi Şehir Mezarlığına defnedildi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Merkez Komutanı Deniz Albay Türker Altıngöz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çanakkale Gaziler Derneği üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra sevenleri katıldı.

Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevdanur Şahin

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