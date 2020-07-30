Canlı hayvan pazarında kurban bayramı yoğunluğu
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Canlı hayvan pazarında kurban bayramı yoğunluğu

Malatya'da canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı.

30.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:13

Malatya'da canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı.

Malatya merkez Yeşiltepe Mahallesindeki Canlı Hayvan Pazarında bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları devam ediyor.

Kurbanlıklarının bir kısmını besi ve ağıllarında satan üreticiler, satamadıkları hayvanlarını ise canlı hayvan pazarında satmak için gayret gösteriyor.

Bedir Demir, AA muhabirine ailece hayvancılık yaptıklarını söyledi.

Kurbanlık olarak 5 büyükbaş hayvan yetiştirdiğini hatırlatan Demir, "5 kurbanlığın 4'ünü beside sattım, bir tane kaldı onu da satmak için pazara getirdim. Kurbanlık fiyatları canlı kilogram ağırlığı 25 liradan başladı, beside en son canlı kilogram ağırlığını 23 liradan verdik. Pazarda da canlı kilogramını 21 liraya kadar satıyorlar. Kurban fiyatları geçen yılla aynı." ifadelerini kullandı.

Canlı hayvan pazarında kurban bayramı yoğunluğu

Kaynak: AA

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