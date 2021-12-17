ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Çankırı'da mevsimin ilk karı yağdı. Etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'nda kar yağışı 10 santime kadar ulaştı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının kazalara ve yolların kapanmasına sebep olmaması için Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.