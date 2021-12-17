Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı / Serhat Halit Biçer - Haberler | Yerel

Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Çankırı'da mevsimin ilk karı yağdı. Etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'nda kar yağışı 10 santime kadar ulaştı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının kazalara ve yolların kapanmasına sebep olmaması için Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü

Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü

Çankırı'ya mevsimin ilk karı düştü

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

Valilik'ten İstanbul'a kar uyarısı! Tarih verip tek tek ilçe ismi saydılar

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Serhat Halit Biçer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title