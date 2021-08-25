Çankırı Valisi Ayaz: Vaka ve can kayıplarımız artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankırı Valisi Ayaz: Vaka ve can kayıplarımız artıyor

Çankırı Valisi Ayaz: Vaka ve can kayıplarımız artıyor
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Haberler | Güncel

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs nedeniyle kent genelinde vaka sayılarında ve ölüm oranlarında artış yaşandığını açıkladı.

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs nedeniyle kent genelinde vaka sayılarında ve ölüm oranlarında artış yaşandığını açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Vali Ayaz, toplantı sonrası Twitter hesabından kent genelindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Vali Ayaz, vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, "Maalesef vaka sayılarımız ve can kayıplarımız artmaya devam ediyor. Bu yükselişe karşı elimizdeki en büyük silahı aşı olan vatandaşlarımız çoğunlukla hasta olmuyor, hasta olsa hastanelik olmuyor, hastanelik olsa yoğun bakımlık olmuyor, yoğun bakımlık olsa entübe olmuyor" dedi.

Çankırı'da son bir haftada 5 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini ifade eden Ayaz, "Son dönemde yaşadığımız vaka artışı sonucunda hastanemizde bir yoğunluk yaşanmamakta ve bunu aşılara borçluyuz. Ancak aşı konusunda istediğimiz sayıya henüz ulaşamadık. Okulların açılacağı eylül ayı öncesinde ilimizi mavi olarak görmek istiyoruz. Lütfen ivedi olarak aşı olalım. İlimizde son bir hafta içinde hayatını kaybeden 5 koronavirüs hastamızdan 3'ü hiç aşı olmamış, 2'si ise aşı sürecini tamamlamayıp eksik doz aşı olmuşlar. Lütfen bu salgını hafife almayalım, aşı olmayı ve tedbirlere uymayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim
Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz
Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz
Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor
Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Varank İbrahim Aydemir Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mesut Akusta Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çankırı Valisi Ayaz: Vaka ve can kayıplarımız artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:32:19. #1.16#

title