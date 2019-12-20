Çankırı Valisi Aktaş'tan Sakarya Valiliğine ziyaret
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Çankırı Valisi Aktaş'tan Sakarya Valiliğine ziyaret

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

20.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:06
Çankırı Valisi Aktaş'tan Sakarya Valiliğine ziyaret

Valisi Hamdi , Valisi 'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Nayir'i ziyaret ederek yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Aktaş, şeref defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nayir, mevkidaşına güzel temennileri için teşekkür etti.

İki şehir arasındaki ilişkilerin de görüşüldüğü ziyaret, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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