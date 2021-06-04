Çankırı Valiliğinden şehit Karsavuranoğlu adına yapılacak parkla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
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Çankırı Valiliğinden şehit Karsavuranoğlu adına yapılacak parkla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Çankırı Valiliğinden şehit Karsavuranoğlu adına yapılacak parkla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan Çankırılı Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun adına yapılacak parkla ilgili habere ilişkin açıklamada bulundu.

Çankırı Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan Çankırılı Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun adına yapılacak parkla ilgili habere ilişkin açıklamada bulundu.

Şanlı bayrağın ilelebet dalgalanması için canlarını feda eden şehitlerin hiçbir değerle ölçülmeyecek eşsiz kahramanlıklarının büyük bir saygı ve minneti hak ettiği vurgulanan yazılı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin üzerimizdeki hakları hiçbir suretle ödenmeyecek kadar büyüktür." ifadesine yer verildi.

Çankırı'nın nüfusuna oranla "şehitler diyarı" unvanını hak edecek ölçüde şehidi bağrında barındırdığına işaret edilen açıklamada şehitlerin emanetleri olan ailelerine devletin layıkıyla sahip çıkmak üzere tüm imkanlarıyla seferber olduğu belirtildi.

Şehit ailelerinin ve gazilerin söyledikleri her sözün baş tacı olduğu aktarılan açıklamada, "Onlara karşı sorumluluklarımızı ne yapsak yerine getiremeyiz. İlimizdeki tüm kamu görevlileri tarafından şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz planlı bir şekilde düzenli olarak ziyaret edilmekte, talep ve fikirleri alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Haberde adı geçen Şabanözü ilçesindeki Şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu'nun ailesine şehadet tarihi 18 Nisan 2017'den itibaren hem valilerce, hem de kaymakamlarca düzenli aralıklarla ziyaretlerde bulunulduğu anlatıldı. Ailenin taleplerinin imkanlar dahilinde yerine getirilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak için ismi Şabanözü ilçemiz Çok Programlı Anadolu Lisesine verilmiştir. Yeni yapılmakta olan okul pansiyonumuzun ismi de 'Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu' olarak belirlenmiştir. Valimiz Abdullah Ayaz tarafından ailemize gerçekleştirilen son ziyarette, anılan parkın yıl sonuna kadar tamamlanacağı şehit ailemize ifade edilmiş ve ardından çalışmalara başlanmıştır. Karahacı köyünde şehidimizin aziz hatırası adına yapılan parkın tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarımızca gerekli destek verilmektedir. Şehit ailemize söz verildiği gibi park yıl sonuna kadar tamamlanarak şehidimizin hatırası parkımızda da yaşatılacaktır."

Çankırı Valiliğinden şehit Karsavuranoğlu adına yapılacak parkla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Çankırı Valiliğinden şehit Karsavuranoğlu adına yapılacak parkla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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Çankırı Valiliğinden şehit Karsavuranoğlu adına yapılacak parkla ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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