ÇANKIRI İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalmaya ulaşmışız
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ÇANKIRI İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalmaya ulaşmışız

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalmaya ulaşmışızİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Trafik kazalarında yüzde 90 civarında bir kusur sürücülerden kaynaklanıyor.

30.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:06

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalmaya ulaşmışız

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Trafik kazalarında yüzde 90 civarında bir kusur sürücülerden kaynaklanıyor. 2015 ile 2019 yılları arasında can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalmaya ulaşmışız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberindeki Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ilgaz Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ile birlikte Türkiye'nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D-100 karayolunda, trafik denetlemelerine katıldı. Burada, ekiplerin çalışmasıyla ilgili Vali Ayaz ve Emniyet Müdürü Aksoy'dan bilgi alan Çataklı, uygulama noktasında durdurulan bazı araçların sürücüleriyle sohbet etti. Sürücü ve araçtaki yolculara, trafik kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulunan Çataklı, çocuklara oyuncak hediye etti. Çataklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah ağız tadıyla bir bayram geçiririz. Biliyorsunuz, ülkemizin bayramları önemli günleridir. Eşi, dostu ziyaret demek. Dolayısıyla ülkemizde bayram günlerinde trafikte ciddi bir hareketlilik oluyor diğer günlere göre. Esasen Türkiye birçok alanda olduğu gibi ulaşım alanında da mesafeler kat etti. Özellikle alt yapı bakımından. Belki en belirgin alanlardan bir tanesi de karayolları ulaşımı. Özellikle bölünmüş yolların yapılmış olması ve geldiği standart bakımından" ifadelerini kullandı.

Kazaların yüzde 90'ının sürücü kaynaklı olduğunu belirten Çataklı, "İnsanlarımızın ekonomik durumlarının toparlanması nedeniyle araçlarda daha güvenli daha lüks. Ancak bütün bunlarla birlikte yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor, trafik kazalarında yüzde 90 civarında bir kusur sürücülerden kaynaklanıyor. Yani insan faktörü önemli. Bu fiziki alandaki gelişmelerle birlikte trafik kazalarında da aynı oranda bir azalmayı sağlayabilmek için ülkemizin, İçişleri Bakanlığımızın son dönemde büyük gayretleri var. Özellikle farkındalık oluşturmak için birçok kampanya yaptık. Bunlar bu yolda hep birlikteyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük, öncelik hayatın öncelik yayanın gibi birçok kampanya yürüttük. Bunlar da ailelerimiz, evlatlarımızın desteğini almaya çalıştık" şeklinde konuştu.

'YÜZDE 27'LİK AZALMAYA ULAŞMISIZ'

Çataklı, son yıllarda kazalarda can kayıplarında azalmaların olduğunu aktararak, konuşmasında şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta itibariyle kıyaslamalar bize gösteriyor ki 2015 ile 2019 arasında can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalmaya ulaşmışız. Bu iyi bir netice. 2 bin 57 kişiyi daha az kaybettiğimizi, hayatta tuttuğumuzu gösteriyor. Henüz yapacağımız çok iş, alacağımız çok mesafe var. Dolayısıyla bu anlamda bir gayretin içerisindeyiz. Bu bayramda da 29 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında gerek personel gerek teknik kapasitemizi kullanarak yollarda tedbir almak, daha güvenli seyahati sağlamaya çalışıyoruz. 162 binden fazla personelimiz görev başında. Drone'lardan helikopterimize kadar bütün teknik kapasitemizi bu iş için kullanıyoruz. Bütün bu teknik çalışmaların kapasitesinin ötesinde insan faktörü önemli, bu bayramda da bazı konuları özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Bunlar yapılan tespitlerde şerit ihlalleri kazalarda önemli bir faktör. Aşırı hız, ciddi bir sıkıntı. Cep telefonuyla konuşma maalesef bu konuda da almamız gereken mesafe var. Emniyet kemeri yine önemli bunları da vurgulamaya çalışıyoruz. Bu toplumsal bir olay. Bütün milletimiz katkı vermesi gereken bir konu. Onun için yoğun bir çabanın içerisindeyiz."

Çataklı açıklamalarının ardından görevli personele kolaylıklar dileyerek bölgeden ayrıldı. Öte yandan bölgede uygulama yapan polis ekipleri de trafiğe mani olacak şekilde teknik bir arızadan dolayı çalışmayan bir aracı yol ortasından iterek güvenli bölgeye çekti.

ÇANKIRI İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalmaya ulaşmışız

Kaynak: DHA

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