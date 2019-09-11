Çankırı gurbetçi inşaat işçisi, şehit mezarlarını yeniledi

11.09.2019 15:54

Gurbetçi inşaat işçisi, şehit mezarlarını yeniledi

Fransa'da yaşayan inşaat işçisi Mehmet Ayhan (45), gurbetçi hemşerilerinin destekleriyle gerçekleştirdiği yardım kampanyasında topladığı 15 bin Euro ile memleketi Çankırı'da 4 şehit askerin kabrini yeniledi, şehit yakınlarına ve Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar, Mehmet Ayhan'a teşekkür belgesi verdi.

29 yıldır Paris'te yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ayhan, geçen yıl artan şehit haberlerinin ardından, Çankırı'daki şehit ve gazi ailelerine destek için yardım kampanyası başlattı. Ayhan, Paris'te yaşayan Çankırılı hemşerilerinin düğünlerine katılıp, şehit ve gazi aileleri için yardım topladı. Ayhan, 1 yılda katıldığı 8 düğünde 15 bin Euro yardım topladı. Geçen ay Çankırı'ya gelen Ayhan, bu paranın bir kısmı ile 4 şehit askerin kabrini yeniledi. Artan paranın bir kısmı ile şehit ailelerine destek olan Ayhan, kalan kısmını da Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar ise bu çalışması nedeniyle Mehmet Ayhan'a teşekkür belgesi verdi.

'YETKİSİZ BİR İŞ YAPMADIK'

Mehmet Ayhan, geçtiğimiz yıl şehit haberlerinin ardından, Çankırı'daki şehit ve gazi ailelerine yardımcı olabilmek için bu çalışmayı başlattığını bildirdi. Ayhan, Toplanan paralar karşısında makbuz kestik. Parayı, 'İlimizdeki şehitlerimiz ve gazilerimiz için kullanacağız' dedik. Şehit kabirlerini yenileme, şehit ve gazi ailelerine destek olmak için kullanmak istedik. 4 şehidimizin kabrini yeniledik, şehit kabirlerimizin okunmayan yazılarını düzelttik, bayrak direklerini değiştirdik ve eskidikçe yenilenmesi için 4 Türk bayrağı aldık. Yenilenen kabirlerimizi devletin uygun gördüğü standartlarda ve kaymakamlık gözetiminde yaptırdık. Paranın bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışladık, bir kısmıyla şehit ailelerimize yardım yapıldı. Her şeyimizi devlet kanalıyla yaptık, yetkisiz bir iş yapmadık. Destek olan herkesin içi rahat olabilir dedi.

'ONURSAL ÜYEMİZDİR'

Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar ise Mehmet Ayhan'a teşekkür ederek, şunları söyledi

Biz Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği olarak Mehmet Bey'in Fransa'daki faaliyetlerini, girişimlerini öğrendik. Bu faaliyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şahsında yardım eden tüm hemşerilerimize, Fransa'daki emekçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit ve gazi ailelerine maddi destekte bulunanları derneğimizde onursal üye yapıyoruz. Mehmet Bey de bundan sonra bizim derneğimizin onursal üyesidir.

Kaynak: DHA