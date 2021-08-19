Çankırı'da yolda bulunan cüzdan sahibine ulaştırıldı

Çankırı'da bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine ulaştırıldı.

Çankırı'da bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine ulaştırıldı.

Aşağı Yanlar köyünden traktörü ile Küçük Sanayi Sitesi'ne gelen Celalettin Uludağ, cebinden cüzdanını düşürdü.

İçinde para, kartlar ve kimlik olan cüzdanı bulan bir vatandaş, cüzdanı Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Telefonla kendisine ulaşılan Uludağ, cüzdanı bulunduğu için büyük sevinç yaşayarak bulan kişiye ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Uludağ, cüzdanını zabıta ekiplerinden tutanak ile teslim aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın