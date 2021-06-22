Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ü tutuklandı.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ü tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler Çerkeş'te uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda belirlenen 15 farklı adreste aramalarda bulunuldu. Aramada, 70 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu hap, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet tabanca ve 91 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 11'i Çerkeş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Bunlardan da 7'si alınan ifadelerinin ardından salıverildi. Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.B., N.A. ve E.A. tutuklanarak Karabük E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilirken E.Ç. adli şahı da kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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