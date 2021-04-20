Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
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Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu

İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL - Haberler | Güncel

Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu Çankırı Valisi Ayaz'dan 55 yaş üstüne 'aşı' çağrısı Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen korona virüs vakalarında düşüş görülen 6 ilden biri olan Çankırı'da tedbirler etkisini gösterdi.

Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu

Çankırı Valisi Ayaz'dan 55 yaş üstüne 'aşı' çağrısı

ÇANKIRI - Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen korona virüs vakalarında düşüş görülen 6 ilden biri olan Çankırı'da tedbirler etkisini gösterdi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen Kovid-19 vakaları 75 ilde arttı, 6 ilde ise düşüşe geçti. Korona virüs ile mücadele kapsamında akşamları ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında bu iller arasında Çankırı da yer aldı. Kentte kısıtlamalar ve alınan tedbirlerin ardından yüz binde 411,58 olan rakam 399,11'e geriledi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından aşının önemine vurgu yaparak, "8 Mart'tan itibaren 65 yaş üstü hasta sayımızın seyri ekte görüldüğü gibi, aşının etkinliği açık olarak görülmekte. Şimdi sıra 55 yaş üzeri vatandaşlarımızda. Lütfen sıramız geldiğinde tereddütsüz aşı olalım" paylaşımında bulundu.

Vali Ayaz, 8 Mart tarihinde 65 yaş üstü vaka oranının yüzde 31'den 19 Nisan itibarıyla yüzde 9'a gerilediğini açıkladı.

Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu
Çankırı'da tedbirler sonuç verdi, vaka sayısının düştüğü 6 ilden biri oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL

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