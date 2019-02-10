Çankaya Belediye Başkan Adayı Taşdelen: "İkinci Dönemde Çok Büyük İşlere İmza Atmaya Devam Edeceğiz"

Kuğulu Park'ta vatandaşlarla buluşan Çankaya Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı Alper Taşdelen, "İkinci dönemde çok büyük işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın da katıldığı etkinlikte Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Çankaya'ya 5 yılda yaptığı çalışmalar sonucu Millet İttifakı tarafından yeniden aday gösterildiğini belirterek, yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlattı. Çankaya'nın emeğin, Cumhuriyet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün kalesi olduğunu ve bu bilinçle daha çok çalışmaya devam edeceklerini belirten Taşdelen, "Nazım'ın dediği gibi 'En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız.' O güzel günleri çok çalışarak hep birlikte yaşayacağız. Hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çankaya'ya verdiğimiz her sözü tuttuk. Çankaya'nın en büyük yatırım programını yaşama geçirdik. İkinci dönemde çok büyük işlere imza atmaya devam edeceğiz. Bana duyduğunuz güveni boşa çıkarmayacağım" dedi.

Çankaya'ya yeni bir kent parkı

Yeni dönemde hayata geçireceği projeleri de başkentlilerle paylaşan Taşdelen, Çankaya'ya Atatürk Orman Çiftliği'nin standart ölçülerinde Bademlidere ve Kırkkonaklar bölgesinde yepyeni bir kent parkı kazandıracaklarını söyledi. Yeni dönemde büyük yatırımlara devam edeceklerini belirten Taşdelen, "Bademlidere Kent Parkı'nı Türkiye'de örnek olacak özelliklerle inşa edeceğiz. 750 bin metrekare büyüklüğündeki alanı mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip yeşil alanı dev bir kent parkına dönüştüreceğiz. Ankaramıza yeni bir Atatürk Orman Çiftliği kazandıracağız" diye konuştu.

Başkentli gençler için de yepyeni bir proje hazırladıklarını kaydeden Taşdelen şöyle devam etti:

"Hep söylüyorum belediyeler AVM yapmamalı, işletmemelidir. Çankaya Belediyesi olarak yeni dönemde Maltepe'deki AVM'yi gençlik merkezine dönüştüreceğiz. Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına 22 bin 600 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak Ümit Gençlik Merkezimiz 24 saat yaşayan bir yer olacak. Merkezde 24 saat açık bin kişilik kütüphane, 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyeleri yer alacak. Bizler genç nesiller için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA