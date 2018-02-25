Sevgilisinin Oğlunu Tecavüz Edip Yaktı, Anne Cesetten Kurtulmasına Yardım Etti
ABD'de sevgilisinin 13 yaşındaki oğluna tecavüz eden, sonra da çocuğu öldürüp cesedi yakan adam ile ona yardım eden oğlu ve çocuğun annesi yakalanarak hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'nin New Mexico bölgesinde 13 yaşındaki Jeremiah Valencia isimli çocuk, annesinin erkek arkadaşı tarafından tecavüz edildi, yakıldı ve öldükten sonra yol kenarında bulunan bir çöp çukuruna attı.
DAHA ÖNCE DE KÖPEK KULÜBESİNE KAPATMIŞLAR
Avukat Marco Serna, çocuğun öldükten iki ay sonra cesedinin bulunduğunu ve daha önce de köpek kulübesinde tutulup yemeksiz ve susuz bırakıldığını, bu masum çocuğa bunu yapanın en ağır ceza alması için her şeyi yapacağını söyledi.
ANNESİ DE CİNAYETE KARIŞMIŞ
Çocuğun annesinin bir arkadaşına, oğlunun öldürüldüğünü söylemesinden sonra polis soruşturma başlattı. Olaydan sonra, çocuğun başka bir suçtan dolayı hapiste bulunan 35 yaşındaki annesi Tracy Ann Pena, erkek arkadaşı Thomas Ferguson ve erkek arkadaşının 19 yaşındaki oğlu Jordan Nunez, cinayetten hüküm giydi.
Yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesi ifadesinde, erkek arkadaşından korktuğu için erkek arkadaşına oğlunun cesedini yol kenarına atmak için yardım ettiğini söyledi.
KORKTUĞU İÇİN BABASINA YARDIM ETMİŞ
Cani adamın oğlu Jordan Nunez ise çocukken babasından şiddet gördüğünü ve korktuğu için babasına yardım ettiğini söyledi. Ferguson, cinayet ve adam kaçırmanın da içinde olduğu 17 ayrı suçtan yargılanıyor.
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ARTIK TAŞ YAĞSIN İSTİYORUM BU PİSLİKLER GEBERSİN BENDE GEBEREYİMCevap Yaz 77 1 Yayından Kaldır
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Bu ne laCevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır
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abd de ahlaksızlık diz boyu onlar kendileri düşünsün pisikolojimizi böyle haberlerle bozmayınCevap Yaz 39 4 Yayından Kaldır
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Abd ile ne ılgısı var turkıyede bunların daha beteri oluyo 3 yaşında kız cocuguna tecavuz ne demek önce kendı ülkenizde olanlara bır bakın sonra başka ülkeleri eleştirinCevap Yaz 44 9 Yayından Kaldır
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Ahir Zaman sapkınlıkları Allah'tan uzaklaştıkça insan böyle şeytana şeytanlara gark oluyor.Cevap Yaz 53 4 Yayından Kaldır