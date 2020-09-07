Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp boyu
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Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp boyu

Caner Turp hangi takımda oynuyor? Caner Turp, Sihirli annem dizisinin çocuk oyuncularından olan Gizem Güven ile dünyaevine girdi. Bu nedenle gündem olan Turp, Siverek Belediyespor'da oynuyor. Başarılı ve genç futbolcu Cener Turp kaç yaşında?

Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp boyu
07.09.2020 07:16 | Son Güncelleme: 07.09.2020 07:22

Caner Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'deki Derince Belediyespor karşısında çıktı. Beşiktaş'ın altyapısında futbola başlayan Caner Turp, 2011-2015 sezonunda da Beşiktaş'ta profesyonel olarak top koşturdu. İşte, detaylar...

CANER TURP KİMDİR?

Turp, 16 Nisan 1992 tarihinde Almanya, Herford'da dünyaya geldi.ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig'de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıkarken, 72. dakikada oyuna girdi. İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig'de Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2 yendikleri maçta attı.

Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp boyu

2008-2011 yılları arasında Beşiktaş'ın altyapısında yer aldı. 2012 yılında Aydınspor, 2013-2014 yıllarında Tokatspor, 2014-2015 sezonunda Gümüşhanespor, 2015-2016'da Bayrampaşaspor, 2016-2017 sezonunda Van Büyükşehir Belediyespor, 2017 yılında Çanakkale Dardanel, 2017-2018 sezounda Muğlaspor, 2018-2019'da Sinopsor 'da oynamasının ardından 2019 yılından bu yana Siverek Belediyespor'da forma giyiyor. Ayrıca 2010 yılında Türkiye U-19 takımında bulundu. Genç futbolcunun boyu ise 1.83'tür.

Caner Turp kimdir? Caner Turp nereli, kaç yaşında? Caner Turp boyu

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Haber Yorumları (1)
TÜRK: Gitmediği takım kalmamış be
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