Caner Toygar kimdir? Caner Toygar'ın son durumu nedir?

Evlilik programlarında adını Türkiye'ye duyuran Caner Toygar'ın 2018 yılında intihar ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Bunun üzerine açıklama yapılmasının ardından iddialar da yanıt bulmuştu. Gündeme yeniden gelen konu hakkında detayları sizleri için derledik. Caner Toygar kimdir, kaç yaşında? Caner Toygar öldü mü? sorusuna Toygar o dönem cevap vermiştir.

Evlilik programlarında adını Türkiye'ye duyuran Caner Toygar ile ilgili Caner Toygar öldü mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Caner Toygar kimdir? Caner Toygar'ın son durumu nedir? sorularının yanıtlarını sizleri çin derledik.

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Lise tahsilinin ardından eğitimine devam etmemiştir. 2013 yılında evlilik programına katılan Caner, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile Türkiye gündemine oturmuş ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren kişi haline gelmiştir.

Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. Caner programa katılışını şöyle ifade ediyor;

"Annem babamdan ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenmişti ve onunla birlikte Almanya'ya gitmek zorunda kaldık. Ben 5. sınıftaydım Almanya'ya gittiğimde ve çok zorlandım. Devamlı Türkiye'ye dönmek istediğimi söylüyordum. Polis ya da savcı olmak gibi hayallerim vardı. 22 yaşına geldiğimde yine Türkiye'ye gelmek için can atıyordum. Sonra "Biz Evleniyoruz" programı Almanya'da da çok izleniyordu. İşin ilginç yanı ben o yaşlarda evlenmeye hazırdım. Annem izlerken katılsam mı diye düşündüm. Programda ev, araba ve iyi bir para ödülü verdiklerini öğrendim İnternet kafeye gittim ve başvuru yaptım. Aynı günde aradılar beni. Ertesi günde hemen ertesi gün görüşmeye gittim. Ve ardından yarışmaya alındım."

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.

CANER TOYGAR ÖLDÜ MÜ?

2018 yılında duyurduğu kötü haberler nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay'dan, çok ilginç bir Caner Toygar paylaşımı gelmişti. Caner Toygar'ın son durumu araştırıldığında yaşadığı da ve böyle bir durumun söz konusu olmadığı görülüyor.