Candice Swanepoel kimdir, kaç yaşında? Candice Swanepoel eşi kimdir? Candice Swanepoel vücut ölçüleri, boyu, kilosu

Victoria's Secret meleklerinden olan Candice Swanepoel merak edilen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Candice Swanepoel'in bebek müjdesiyle çok gündeme gelmişti. Peki; Candice Swanepoel kimdir, kaç yaşında? Candice Swanepoel eşi kimdir? Candice Swanepoel'un kaç çocuğu var? Candice Swanepoel Türkiye'ye geldi mi?

İddialara göre Güney Afrikalı model Victoria's Secret meleği Candice Swanepoel ve nişanlısı Hermann Nicoli bebek heyecanı yaşıyor. Çifte yakın bir kaynak "Çok mutlular" açıklaması yaparken, ikilinin önümüzdeki yazı New York'ta geçireceği öğrenildi. Çift, 10 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz ağustos ayında nişanlanmıştı.

CANDICE SWANEPOEL KİMDİR?

Candice Swanepoel, 20 Ekim 1988 tarihinde Güney Afrika, KwaZulu-Natal ilinin Mooi River kasabasında doğmuştur.

Çocukluğu ailesiyle birlikte kırsal alanda geçmiştir. Babasının adı in adı Eileen Swanepoel'dir. Hollanda kökenlidir. Liseden sonra tahsil hayatına devam edemedi. Güney Afrika'nın Durban şehrinde bir bitpazarında 2003 yılında 15 yaşındayken keşfedildi. 16 yaşında günde beş bin euroyu aşan paralar kazanarak dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösteriliyor. Paris, Milano, Londra ve Güney Afrika'ya iki yıl boyunca süren seyahatlerinden sonra modellik için New York'a taşındı.

Vogue dergisinin Yunanistan 2005 yılı Ekim sayısının kapağı oldu. Modellik kariyerinde hızla yükselen Candice Swanepoel, pek çok reklamda ve moda çekiminde modellik yaptı. 2007 ve 2008 yıllarında Victoria's Secret moda şovlarında podyuma çıkan model, diğer birçok moda şovunda da görev yaptı.

Candice Swanepoel, 2005 yılında Paris' te tanıştığı Brezilya'lı model Hermann Nicoli birliktedir. Victoria's Secret'ın en popüler meleği olan Swanepoel, 2014 yılında modellikten kazandığı yıllık 3 milyon dolarla Forbes Dergisi'nin en çok kazanan modeller listesinde kendine yer bulmuştur.

CANDICE SWANEPOEL KAÇ YAŞINDA?

1988 yılında doğan güzel model 32 yaşındadır.

CANDICE SWANEPOEL EŞİ KİMDİR?

Hermann Nicoli ile uzun süredir birliktedir. Kendisi de modeldir.

CANDICE SWANEPOEL TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Pozitif enerjisi ve mütevazılığı sayesinde özellikle tercih edilen "kaprizsiz" modeller arasında gösterilmektedir. Candice Swanepoel, 2010 yılında Zeki Triko'nun İlkbahar-Yaz Mayo katoloğunun yüzü oldu. Ayrıca 2010 yılında şarkıcı Murat Boz ile birlikte Yedigün'ün reklam kampanyasında yer aldı.

CANDICE SWANEPOEL'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ünlü modelin iki çocuğu vardır.

CANDICE SWANEPOEL VÜCUT ÖLÇÜLERİ NEDİR?

Saç rengi : Sarı

Göz rengi : Mavi

Vücut ölçüleri : 33-23-34. 85-59-87

Giysi bedeni : 34

CANDICE SWANEPOEL BOYU KİLOSU

1,75 m boyunda olan model, 55 kilodur.