Candan Karlıtekin kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Candan Karlıtekin kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Candan Karlıtekin merak edilen isimler arasında yer alıyor. Gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Candan Karlıtekin merak konusu oldu. Vatandaşlar, Candan Karlıtekin hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Candan Karlıtekin kimdir, kaç yaşında nereli? Candan Karlıtekin hayatı ve biyografisi! detaylar haberimizde.

CANDAN KARLITEKİN KİMDİR?

1990-1991 yıllarında Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olmuştur. 2010-2019 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi olarak Uluslararası ekonomi, Uluslararası Ticaret Uygulamaları ve Avrupa Birliği Hukuku dersleri vermiştir.

HAYATI

Dr. Candan Karlıtekin (d. 1960, Ankara) Türk bürokrat ve siyasetçi.

Eğitimi

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1983 yılında mezun olmuştur. 1984 yılında New York Eyalet Üniversitesi Albany'de Uluslararası Ticaret ve Finans dalında yüksek lisansını, 1988 yılında da yine aynı okulda Uluslararası Ticaret ve Finans ve Makroekonomik Modelleme ihtisas dallarında doktorasını tamamlamıştır.

Akademik Kariyeri

1984-1987 yıllarında New York Eyalet Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi (İstatistik) ve Öğretim Görevlisi (Mikroekonomi) olarak görev yapmıştır. 1990-1991 yıllarında Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olmuştur. 2010-2019 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi olarak Uluslararası ekonomi, Uluslararası Ticaret Uygulamaları ve Avrupa Birliği Hukuku dersleri vermiştir.

Bürokrasi Kariyeri

1988-1990 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman, 1990-1993 yıllarında Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'de Araştırma Müdürü, 1994-1996 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı, 1996-1997 yıllarında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür vekili, 2003-2009 yıllarında THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış ve 2009 yılında görevinden istifa etmiştir.

Özel Sektör Kariyeri

1993-1994 yıllarında BEM Dış Ticaret A.Ş.'de Tüccar, 1999-2001 yıllarında Beğendik Mağaza İşletmeleri A.Ş.'de Danışman ve Genel Müdür olarak çalışmıştır.

Siyasi kariyeri

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesidir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet