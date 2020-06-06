Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filmi konusu nedir? Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn oyuncuları ve fragmanı
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Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filmi konusu nedir? Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn oyuncuları ve fragmanı

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filminde; dolandırıcı olan Gürbüz'ün yolun sonunda bir mafya babası tarafından öldürülmesi ile işler çığırından çıkar. Onur adındaki akademisyen ise hayatını kaybeden Gürbüz sayesinde tıp tarihine adını yazdırmak ister. Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filmi oyuncuları kim?

06.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:14

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filmi 3 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren yerli komedi filmidir. Filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yürütürken, başrollerinde Şevket Çoruh, Ruhi Sarı ve Bülent Çolak yer alıyor. Ünlü Frankenstein korku filminin, hem yerli hem de komedi türündeki bir başka versiyonudur.

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CANAVAR GİBİ: TÜRK İŞİ FRANKEŞTAYN OYUNCULARI

Şevket Çoruh'un başrolde bulunduğu Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filminde, Gürbüz adlı her nurmaranın olduğu esnafın, mafya tarafından öldürülmesi sonrasında başına gelenler anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda:

Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Hüseyin Elmalıpınar, Nazlı Tosunoğlu, Sinan Bengier, Haldun Boysan, Uğur Serhan, Tolga Yüce, Halil Sezai Paracıkoğlu, Gökhan Türkmen yer alıyor.

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filmi konusu nedir? Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn oyuncuları ve fragmanı

CANAVAR GİBİ: TÜRK İŞİ FRANKEŞTAYN FİLMİ KONUSU

Dolandırıcı olan ve mafya babası ile ters düşen Gürbüz ile tıp tarihine geçmek için çılgın projesini gerçekleştirmeye çalışan öğretim görevlisi Onur'un yollarının kesişmesini anlatan filmde, İstanbul Balat'ta binbir oyunla cep telefonu mağazası işleten Gürbüz, dolandırdığı Sarı Kenan'ın kurbanı olur. Tam her şey bitti derken, macerası burada son bulmaz. Dr. Frankeştayn olmayı kafaya koyan Onur ve yardımcısı deneylerini tamamlamak için Gürbüz'ü mezarından çıkartırlar. Fakat ikili, Gürbüz'ü dirilttikten sonra başlarına nasıl bir bela açtıklarını çok geçmeden fark ederler. Hayata geri dönen Gürbüz ve çevresi için asıl macera bundan sonra başlar.

Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filmi konusu nedir? Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn oyuncuları ve fragmanı
Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn filmi konusu nedir? Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn oyuncuları ve fragmanı
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