Canan Yaka kimdir?

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CANAN YAKA KİMDİR?

Tam adı Nazlı Cenan Yaka olan başarılı tasarımcı ve iş kadını Canan Yaka, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Türkiye'nin en ünlü kadın terzilerinden Mualla Özbek'in kızıdır. Annesi Mualla Özbek'in, Yaka sigaralarının sahibiyle evlenmesinin ardından bu soyadı almıştır ve Canan Yaka da hayatının ilerleyen zamanında bu soyadını kullanmayı tavsiye etmiştir.

Mısır Apartmanı'nda, annesinin atölyesinde büyüyen tasarımcı, onun mesleğinde kariyer yapmayı tercih etti. Orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra Londra'da Tekstil İşletmeciliği bölümünü bitirdi. Ardından Paris'teki Federasyon Moda Okulu'nda bir yıl öğrenim gördü. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ardından kariyerine ilk adımları atmaya başladı. Bir butik açarak moda sektörüne adım atan Yaka, Vakko'da da önemli poziyonlarda bulundu. Sonrasında ise erkek giyime yönelerek iş dünyasında adından bahsettirdi.