Canan Yaka kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Canan Yaka kimdir?

Canan Yaka kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Moda sektörünün başarılı iş insanlarından biri olan Canan Yaka hakkında Canan Yaka kimdir? Canan Yaka kaç yaşında? Canan Yaka nereli, ne mezunu, mesleği nedir? gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Canan Yaka kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

CANAN YAKA KİMDİR?

Tam adı Nazlı Cenan Yaka olan başarılı tasarımcı ve iş kadını Canan Yaka, 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Türkiye'nin en ünlü kadın terzilerinden Mualla Özbek'in kızıdır. Annesi Mualla Özbek'in, Yaka sigaralarının sahibiyle evlenmesinin ardından bu soyadı almıştır ve Canan Yaka da hayatının ilerleyen zamanında bu soyadını kullanmayı tavsiye etmiştir.

Mısır Apartmanı'nda, annesinin atölyesinde büyüyen tasarımcı, onun mesleğinde kariyer yapmayı tercih etti. Orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra Londra'da Tekstil İşletmeciliği bölümünü bitirdi. Ardından Paris'teki Federasyon Moda Okulu'nda bir yıl öğrenim gördü. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ardından kariyerine ilk adımları atmaya başladı. Bir butik açarak moda sektörüne adım atan Yaka, Vakko'da da önemli poziyonlarda bulundu. Sonrasında ise erkek giyime yönelerek iş dünyasında adından bahsettirdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hamid Karzai Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Mesut Özil Samet Aybaba Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Canan Yaka kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:40:18. #1.14#

title