Canan tolon "sen söyle" sergisiyle istanbul modern'de

06.09.2019 16:43

Türkiye'de çağdaş resim sanatının önemli isimlerden Canan Tolon 'un "Sen Söyle" isimli sergisi İstanbul Modern 'de açıldı.Araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün sanatçılarından biri olan Tolon, Türkiye'de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

DOĞANIN İZLERİ

Canan Tolon, 'Sen Söyle' isimli sergisinde yer alan yapıtlarında izleyiciyi gördüğü imgelerin gerçek mi yanılsama mı olduğu konusunda kararsız bırakırken, fotoğraf mı resim mi sorusunu canlı tutan deneysel çalışmalarıyla da düşündürüyor. Çalışmalarında çim tohumu, su, kahve telvesi gibi doğal malzemeler kullanan, tuvallerine yerleştirdiği metal parçalarını açık hava koşullarının etkisine bırakarak doğanın resimde canlanmasını sağlayan sanatçı, zamanın izlerini resimlerinin oluşumu için önemli bir başlangıç noktası olarak kurguluyor.

"SANAT YAPITINI İZLEYİCİDEN BAĞIMSIZ DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Sanatçının 1980'li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesiti yansıtan serginin açılışı öncesi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, sanatçı Canan Tolon ile İstanbul Modern Genel Direktörü ve Küratör Levent Çalıkoğlu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Canan Tolon, sanat pratiği ve üretim süreçleri hakkında sergiye dair bilgi verdi. Tolon, sergiye 'Sen Söyle' adını verirken sözün yalnızca kendisinden gelmediğini, öykülemeyi izleyiciye bıraktığımı ifade etmek, "Sergide yeni işlerin yanı sıra 30 sene önce yaptıklarım da olduğundan, işlerime ister istemez belirli bir mesafeyle bakabiliyorum. İzleyenleri yorumları konusunda olabildiğince serbest bırakmanın doğru olduğuna inanırım. Bu sebeple de zaten eserlerin çoğu isimsiz. Sonuçta sanat yapıtını izleyiciden bağımsız bir şekilde düşünmek mümkün değildir" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİR MÜZE ÇATISI ALTINDA GERÇEKLEŞEN İLK KİŞİSEL SERGİ"

Basın toplantısında konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ise Tolon'un kendine özgü ifade ve teknik arayışıyla günümüz sanatının en dikkat çekici isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Canan Tolon'un yapıtlarını Türkiye'de bir müze çatısı altında gerçekleşen ilk kişisel sergisiyle izleyicimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Sen Söyle', kurulduğumuz günden itibaren tüm koleksiyon sergilerimizde çeşitli dönemlerinden yapıtlarına yer verdiğimiz Canan Tolon'un kırk yıla uzanan birikiminden bir kesit sunuyor. Tolon'un sanatındaki dönüşümlerin önemli örneklerini göreceğimiz sergide, izleyiciyle ilk kez buluşan yapıtların yanı sıra, sanatçının sanat tarihinde yerini almış ikonik yerleştirmeleri de yeniden üretildi" dedi.

Canan Tolon'un 1980'li yıllardan günümüze uzanan sanat birikimini yapıtlarına yansıttığı "Sen Söyle" sergisi, 6 Eylül 2019 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Modern'de görülebilir.





Kaynak: DHA

- İstanbul