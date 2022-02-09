Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder'in hastalığı neydi, ne kanseriydi? Canan Ergüder kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Canan Ergüder kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Feris karakteriyle dizi piyasasına bomba gibi giren ancak daha sonra meme kanserine yakalanması nedeniyle dizi setine veda eden ünlü oyuncunun hayatı merak edildi. Peki, Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder kaç yaşında, nereli? Canan Ergüder mesleği nedir? Canan Ergüder hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Canan Ergüder kaç yaşında, nereli?

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder (d. 15 Temmuz 1977, İstanbul), Türk oyuncu.

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu.

Tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia'dır. 2007'de Türkiye'de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 yılında 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı "Kadın" rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi. 2010'dan bu yana Will, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe'un yönettiği Son Umut (The Water Diviner) ve Hiner Saleem'in yönettiği Tight Dress adlı filmlerde rol aldı.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış fakat yeni bir projede (Atlılar) yer almak için diziden ayrılmış ancak proje iptal olmuştur.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.

25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde "Feris Dikmen" karakterini canlandırmaya başladı.

6 Nisan 2021'de meme kanserine yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

TİYATRO

2013 - Nehir - (Jez Butterworth), Oyun Atölyesi

2010 – Fırtına- "Caliban/Ferdinand" Uluslararasi istanbul Tiyatro Festivali

2010 – Bomba - "Garson Kız" - Garaj İstanbul/ IKSV Salon

2009-2012 – Bayrak - "Kadın" - Garaj İstanbul/ Muammer Karaca/ KREK

2007 - The Patient Therapist- "Sydney"- The Chernuchin Theater

2004 - Rattlesnake - "Jessie"-The Workshop Theater Co.

2004 - Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Connelly Theater

2004 - Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Workshop Theater Co.

2001 - Anthony & Cleopatra-"Charmian"-Expanded Arts

2001 - The Median Line-"Kate"-Access Theatre

2000 - The Median Line-"Kate"-Grove Street Playhouse

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Dar Elbise (Sinema Filmi)

2014 - Son Umut (Sinema Filmi)

2014 - Güllerin Savaşı (Gülfem) (TV Dizisi)

2013 - Galip Derviş (Leyla Gürsoy) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2012 - Atlılar (Seslendirme) (TV Dizisi)

2011 - Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Savcı Esra) (Sinema Filmi)

2011 - Babam İçin (Mina Bilic) (Sinema Filmi)

2010 - 2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Savcı Esra) (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Binbir Gece (Eda) (TV Dizisi)

2007 - Bıçak Sırtı (Serra) (TV Dizisi)

CANAN ERGÜDER HASTALIĞI NE?

Geçtiğimiz aylarda meme kanseri teşhisi konulan oyuncu Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamıştı. Ergüder, o dönem rol aldığı Menajerimi Ara dizisine de veda etmişti. Ardından tedavisinden pozitif sonuç aldığını belirterek setlere geri dönmüştü.

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