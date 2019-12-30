Çanakkaleli öğrenciler kuşlar için 50 yuva yaptı, onlarca yemlik hazırladı

30.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:38

Havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kuşlar için ağaçları yemliklerle ve yuvalarla donatmak üzere 81 ilde başlatılan 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden Adatepe Ortaokulu öğrencileri de katıldı.



Bu projeye Çanakkale adına katılan Adatepe Ortaokulu öğrencileri, yemlikleri okullarında hazırlarken hem bu işin yapımını öğrendiler hem de kuşlar hakkında bilgi edindi. Öğrenciler, Alanya'daki Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan'ın başlattığı projeye Adatepe'ye bağlı Emek Tatil Sitesi'ndeki ağaçlara yuva ve yemlikleri asarak destek verdi. Doğadaki kuşlara 50 yuva yapan ve onlarca yemlik hazırlayan öğrenciler, projenin her aşamasında kendi yaşadıkları çevreye katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



"Öğrencilerimiz kendi elleriyle yemlikler hazırladılar"



Adatepe Ortaokulunda bu projeyi yürüten Fen Bilimleri Öğretmeni Cansu Yeşilkaya Gökal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuşlar için öğrencilerimiz kendi elleriyle yemlikleri hazırladılar. Astığımız bu yemlikler belki doğadaki kuşların ihtiyaçlarını bir gün bile karşılamayacak bunu biliyoruz fakat adı üstünde; kuşlara bir damla umut olabildiysek, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabildiysek ne mutlu bizlere. Tabiattaki dostlarımızı unutmayalım. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA