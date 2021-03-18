Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Çanakkale Zaferi Parkında kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü, Mersin'in Tarsus ilçesinde Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkında kutlandı.

Törende, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Muharip Gaziler Derneği ve Kuvayi Milliye Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Çeşitli okullardan öğrencilerin Çanakkale Zaferiyle ilgili şiir okumalarının ardından Astsubay Hüseyin Taş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Taş, 106 yıl önce bugün 18 Mart 1915'te Çanakkale boğazının denizden geçilmeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gün olduğunu, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen Türk milletinin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zaferin, istiklal Savaşına ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü anısına fidan dikimi gerçekleştirilirken, Çanakkale Parkındaki törenin ardından Tarsus Şehitliğinde şehitler için Müftü Ali Can tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Törene, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediyesi Başkanı Haluk Bozdoğan, protokol üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, muharip gaziler, Kuvayı Milliye Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı