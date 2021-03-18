Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı
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Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı

18.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:34
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı

Ordu'da, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Ordu'da, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Ordu Şehitliği'nde düzenlenen program kapsamında Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile dernek çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, şehitler için saygı atışı da yapıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra günün önemine ilişkin konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Bugün kelimelerin dahi anlatamadığı, yetmediği, Çanakkale zaferinin 106'ncı yılındayız. Aynı zamanda 18 Mar Şehitleri Anma Günümüz. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki, yılın her anı şehitlerimiz bizlerin başımızın tacı, onların aileleri başımızın tacı. Tüm şehitlerimizi, Çanakkale zaferinin kahramanlarını, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, yurt içinde ve yurt dışında kanlarını-canlarını seve seve gözlerini kırpamadan bu vatana feda eden şehitlerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Rabbim, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza birlik ve beraberliğimize göz dikenlere fırsat vermesin inşallah, şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ilgililer, şehit mezarlarına karanfil bırakıp şehit yakınlarıyla sohbet etti. - ORDU

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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