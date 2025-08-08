Çanakkale yangın söndü mü 8 Ağustos Cuma?

Kontrol altına alınamayan alevler kısa sürede geniş bir alanı tehdit etmeye başladı. Yangın, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin yakınlarına kadar ulaştı. Çanakkale Boğazı güvenlik önlemi olarak gemi trafiğine kapatılırken, Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesi tahliye edildi. Çanakkale yangını söndü mü, son durum ne?

ÇANAKKALE YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Çanakkale'de yerleşim alanlarına yakın bir noktada çıkan yangın, bölgedeki halkta büyük paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin çevresine kadar ulaştı. Olayın bildirilmesi üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler, hem yangını kontrol altına almak hem de olası tahliyeleri planlamak üzere çalışmalarına başladı.

Yangının hastane binasına yaklaşmasıyla birlikte, sağlık kuruluşunda tahliye süreci başlatıldı. Hastalar ve personel güvenli bölgelere yönlendirilirken, çevredeki yollar trafiğe kapatıldı.

Yangına müdahale sürüyor.

GEMİ TRAFİĞİNE GEÇİCİ ENGEL: ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale'deki yangın nedeniyle Boğaz geçişlerinin çift yönlü olarak geçici süreyle durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, alınan bu önlemin yangının kontrol altına alınmasına kadar devam edeceği belirtildi. Deniz trafiğinin askıya alınması, hem yangınla mücadele hem de tahliye süreci açısından kritik önem taşıyor.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE TAHLİYE

Yangının yayılma ihtimali göz önünde bulundurularak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yönetimi tarafından öğrencilere kampüsü boşaltmaları yönünde uyarı yapıldı. Uyarının ardından öğrenciler tahliye edilmeye başlandı. Akademik ve idari personelin de güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrıldığı bildirildi.

HEM KARADAN HEM HAVADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangına çok sayıda kara aracıyla müdahale edilirken, hava araçları da söndürme çalışmalarına katılıyor. Arazözler, su tankerleri ve helikopterler yangının yayılmasını önlemek için aralıksız çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri koordineli şekilde müdahaleyi sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "MERKEZ TEHLİKE ALTINDA DEĞİL"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hem Sarıcaeli köyü hem de Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara karşı hava ve kara unsurlarıyla müdahale edildiğini belirtti. Vali Toraman, şu an için Çanakkale il merkezinin doğrudan tehdit altında olmadığını vurguladı.

Bu açıklamaya rağmen, bazı sitelerde oturan vatandaşlar tedbir amaçlı evlerini terk ederken gözyaşlarına hâkim olamadı. Tahliye sürecine jandarma ekipleri de destek veriyor.

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, rüzgar yönünün aniden değişmesiyle alevlerin arasında kaldı. Manevra alanı kısıtlı olan bir itfaiye aracı, alevlerin aracın üzerine yönelmesiyle terk edilmek zorunda kaldı. Ekipler can havliyle koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda bir vatandaşın, "Eyvah, kaç kaç! Aracı bırak" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

YAŞLI BAKIM MERKEZİNDE TAHLİYE BAŞLADI

Yangının yerleşim alanlarına çok yakın olması nedeniyle bölgede bulunan yaşlı bakım merkezi tahliye edilmeye başlandı. Tahliyeye sağlık personelleri, jandarma ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları destek veriyor. Yaşlı bireylerin güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için yoğun bir koordinasyon sağlanmış durumda.