Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'da

23.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:20
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'da

Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'ya geldi.

Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'ya geldi.

106. yıl önce emperyalist güçlere karşı kazanılan savaşın ruhunu, 106 yıl sonra bile yansıtan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin, Türkiye gezisinde ki durağı Kütahya oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Türkiye turuna çıkan mobil müze, Kütahyalılar tarafından gezildi. Mobil müzeyi, Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden ve il protokolü, müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kütahya'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 17:24:38. #1.15#
title