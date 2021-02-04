"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kırşehir'de yoğun ilgi gördü
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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kırşehir'de yoğun ilgi gördü

04.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:53

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kırşehir'de yoğun ilgi gördü.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kırşehir'de yoğun ilgi gördü.

Cacabey Meydanı'ndaki mobil müzeyi sıraya girerek ziyaret eden çocuğundan yaşlısına kadar vatandaşlar, Çanakkale Savaşı ile ilgili görselleri incelerken duygulu anlar yaşadı.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan müzede, 60'ıncı durağı olan Kırşehir'de gün boyu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin ile İl Emniyet Müdürü Murat Türesin de "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Müzeyi ziyaret eden öğrenci Muhammed Sayan, babasıyla ziyarete geldiğini belirterek, sergilenen görsellerden ve silahlardan etkilendiğini söyledi.

Sayan, "O dönem kullanılan silahlar, mermiler ve Atatürk'ün giydiği askeri elbiselerden çok etkilendim. Çok zor şartlarda savaştıklarını gördüm ve duygulandım. 'Vatan bizi çağırıyor' yazısı da beni etkiledi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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