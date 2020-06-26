ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı

Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandıÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen 'Bayramiç Beyazı' adıyla anılan beyaz nektarinin hasadına başlandı.

26.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:57

Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen 'Bayramiç Beyazı' adıyla anılan beyaz nektarinin hasadına başlandı. Kilosu 4 ila 6 lira arasında satılan Bayramiç Beyazı, üreticinin yüzünü güldürürken, kendine has lezzetiyle de özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerden talep görüyor.

Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı. 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönem yetiştirilen ürün, hasat döneminin ardından yurt dışına ihraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlere gönderiliyor. 2011 yılında 'Bayramiç Beyazı' adıyla coğrafi işaret tescili alan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğeniliyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Hasadına başlanan erkenci nektarinler üreticiler tarafından toptancılara kilosu 4 ile 6 lira fiyatla satılıyor. Büyük kentlerde yaşayanların lezzetinden dolayı vazgeçmediği Bayramiç Beyazı, fiyatıyla da üreticinin yüzünü güldürüyor. Bahçelerden toplanan tonlarca beyaz nektarin her gün İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor. Bayramiç Beyazı'nın tüm Türkiye'ye nam saldığını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, 'Bayramiç Beyazı, cilt güzelliğine iyi gelir. Kolon kanserinde bu keşfedilmiştir, tedavi süresinde önleyici bir üründür. Çünkü Bayramiç Beyazı'nın içindeki özellikler çok önemlidir. Mesela tatlandırıcı olarak liflerde daha iyi olur. C vitamini vardır. Ayrıca gözlerde kataraktlara faydası vardır. Ben tüm insanlara Bayramiç Beyazı yemelerini öneriyorum. Neden Bayramiç Beyazı, çünkü oksijen deposu Kaz Dağları'nda yetişiyor. Bu toprakların tadı var. Alpler'den sonra en fazla oksijeni Kaz Dağları almaktadır. Kaz Dağları'nda yetişen Bayramiç Beyazı için Avrupa Birliği'ne müracaat yapıldı, son aşamada, askı sürecinde. Umut ediyorum ki, Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği'nde artık 6'ncı ürün olarak ülkemizin coğrafi işaretli ürünü olacaktır. Yine Çanakkale ilimizin de Avrupa Birliği'ne giren 1'inci ürünü olacaktır diye düşünüyoruz. Ülkemize ihracat kanalıyla döviz girme ihtiyacı var. Yurtdışına da gidiyor ama bu tescil aşaması bittikten sonra daha çok gidecek. Tabi bu bahçemiz demastasyon bahçemiz. Bayramiç Beyazı 1-2-3-4 diye, Yalova Araştırma Enstitüsü ile beraber burada fidan tescili yapmaktayız. Umut ediyorum bu yıl sonuna doğru fidan tescili de bitmiş olacaktır" dedi.

Başkan Pehlivan, üreticinin Bayramiç Beyazı konusunda mutlu olduğunu belirterek, "Daha da mutlu olmasını istiyoruz. Çünkü üreticinin emeği tüketiciyle buluştuğu zaman, daha güzel paralar kazandığı zaman daha çok mutlu olacaktır. Fiyat olarak 4 lira ile 6 lira arasında gidiyor. Muhtemelen bu yıl fiyatı 4 ile 6 lira arasında seyredecektir. Geçen yılda 3 ile 5 lira arasında seyretti. Tabi ki de ürün kalitesine göre fiyatlar değişmektedir. Şu anda üreticiyi mutlu eden bir fiyat var. Çünkü üreticinin kazanmaya ihtiyacı var" diye konuştu. SANAYİDE DE KULLANIMINA BAŞLANDI

Bayramiç Beyazı hasadının 20 Haziran'da başladığını belirten Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, şöyle konuştu: '10 Eylül'e kadar Bayramiç Beyazı hasadımız devam ediyor. Şu anda 1'inci sınıf ve erkenci Bayramiç Beyazı piyasaya sürüldü. 20 gün sonra ikinci sınıf, daha sonra üçüncü ve dördüncü sınıf ürünler piyasaya sürülecek. Bir de doğaçlama olan daha bir çekirdekten yetişmiş olan ürünler var. Bu Bayramiç Beyazları da zamanla tüketiciyle buluşacak. Bayramiç Beyazı'nın nefaseti, aroması hoş. Bayramiç Beyazı'nı evinize koyduğunuz zaman parfüme ihtiyaç yok. Burcu burcu kokar. Dondurma, parfüm sanayinde kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda lokum üretimini yaptırmıştık. Bayramiç Beyazı artık sanayi ürünleri arasına girmeye ve değer kazanmaya başladı. Çünkü özel bir genotiptir. İlçemizde 7 bin dönüm arazide yıllık olarak 10 bin ton ile 12 bin ton arasında üretim gerçekleşiyor."

Üretici Celal Tekin de "Bayramiç Beyazı hasadına yeni başladık. Şu anda olgunlaşan meyveleri topluyoruz. Bayramiç Beyazı kendine özgü bir meyvedir. Bayramiç adına tescillidir. Tat olarak kayısı ve erik arasında bir lezzete sahiptir. Şu anda 4 ile 6 lira arasında bir fiyatla toptancıya veriyoruz" dedi.

ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Volkan Bozkır Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Kadın Bursa Deprem
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen 'Bayramiç Beyazı'nın hasadına başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 18:07:09. #1.15#
title