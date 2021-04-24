Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
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Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde kısıtlı sayıda katılımcıyla anıldı.

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde kısıtlı sayıda katılımcıyla anıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü anma törenleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşları şehitleri ile yabancı askerler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Saat 11.00'de başlayan törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Vali Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Oğuz ve Alan Başkanı Kaşdemir, Şehitler Abidesi Fuayesi'ndeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törene katılan Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Fransa ve İrlanda ülkelerinin çelenkleri tören başlamadan konuldu, bayrakları da yine tören başlamadan çekildi.

Şehitler ve yabancı askerler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından dua yapıldı. Tören, Şehitler Abidesi yanındaki şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI
Son Dakika | ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI'NIN 106'NCI YILI TÖRENLE ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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