Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü anma programı belli oldu
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü anma programı belli oldu

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü anma programı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü kapsamında 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek anma törenlerine Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilecek.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü kapsamında 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek anma törenlerine Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilecek.

Türkiye risk haritasında vaka artış sıralamasında birinci olan ve kırmızı kategoride olan Çanakkale'de törenler Covid-19 tedbirleriyle gerçekleştirilecek. 24 Nisan saat 11.00'da Şehitler Abidesi'nde başlayacak tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erecek. Ardından Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören gerçekleştirilecek.

25 Nisan Pazar günü sabaha karşı Anzak Koyu'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda katılımcıyla saat 05.30'da Şafak Ayini düzenlenecek. Anzak Koyu'ndaki tören, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye adına çelenklerin bırakılmasıyla sona erecek. Saat 09.00'da Yeni Zelanda Anıtı'nda tören düzenlenecek. Saat 10.00'da ise Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtında 57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni yapılacak. Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulacak. Saygı duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşı okunacak. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapılmasının ardından 57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreniyle birlikte Çanakkale Kara Savaşları'nın 106'ncı yıl dönümü anma törenleri sona erecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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