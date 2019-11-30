Çanakkale kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı
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Çanakkale kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı

Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandıÇanakkale'nin Biga ilçesinde, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren zanlı, olaydan 3 gün sonra Kepez beldesinde yakalandı.

30.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:20
Çanakkale kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı

Kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı

'nin ilçesinde, bir market zincirinin şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren zanlı, olaydan 3 gün sonra beldesinde yakalandı.

Olay, 27 Kasım Çarşamba günü Biga ilçesi İstiklal Mahallesi Müçteba Şallı Sokak'ta meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine giren silahlı soyguncu, kasiyeri tehdit ederek, bir miktar parayı alıp kaçtı.

Market çalışanlarının durumu polise bildirmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.A. (23) olduğunu belirledi. Yapılan arama çalışmalarının ardından zanlı A.A., soygundan 3 gün sonra Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Çanakkale kameradaki silahlı market soyguncusu yakalandı
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