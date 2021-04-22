Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçişini değerlendirdi

Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesiyle ilgili, "CHP'yi yönetenleri az bilen CHP'de kalır, benim kadar bilen ise AK Parti'ye katılır." dedi.

Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesiyle ilgili, "CHP'yi yönetenleri az bilen CHP'de kalır, benim kadar bilen ise AK Parti'ye katılır." dedi.

Önder, AK Parti İl Başkanlığında, İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 40 yıl üyeliğini, 4 dönem merkez ilçe başkanlığını, bir dönem de il başkanlığını yaptığı belirten Önder, bu süreçte 2 yıldır İl Genel Meclisi üyeliği görevinde bulunduğunu anlattı.

AK Parti'ye geçmesinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere değinen Önder, şöyle devam etti:

"Bugünkü CHP'nin DNA'sını, yöneticilerinin gizli ajandasını, bana hakaret edenlerden çok daha iyi bilen biriyim. Altını çizerek ve net bir şekilde söylüyorum, CHP'yi yönetenleri az bilen CHP'de kalır, benim kadar bilen ise AK Parti'ye katılır. CHP'den istifa ettim. Fakat sadece ben değil, CHP de kurucu değerlerinden istifa etmedi mi?

AK Parti beni davet etmemiştir. Ben AK Parti'ye geçtim. Para yemedim ama çok şükür ki HDP barajı geçti diye Cumhuriyet Meydanı'nda şükür pilavı dağıtanların tasından da yemedim. CHP ağababalarının yaptığı gibi milletimizin hakkını da yemedim. Ne yediğimi merak ediyorlarsa söyleyeyim: Katılım töreni sonrası Cumhurbaşkanımızın sofrasında ikram ettiği sarmadan yedim. AK Parti'ye üye olmak istediğim ve olduğum için hakaretler edenler, 'Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok' diyen bir genel başkan yardımcısını partileri için sakıncalı görmüşler midir? PKK uzantısı HDP sevicileriyle gizli kapılar ardında, kucak kucağa pazarlıklarından memnunlar mıdır? Çanakkale nasıl geçilmediyse, Sayın Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz sayesinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da FETÖ yardakçılarına, PKK uzantısı HDP şakşakçılarına ne Çanakkale'de ne de Türkiye'de geçit verilmeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel