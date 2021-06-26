İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Biga'dan Karabiga yönüne giden Arif Zorlu'nun kullandığı 16 JN 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki 17 ACG 941 plakalı otomobille Ak Köprü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

3 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti, Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesine kaldırıldı. Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Biga'ya geldiği, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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