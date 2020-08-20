ÇANAKKALE 'Denizlerin prensi' turfanda lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta
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ÇANAKKALE 'Denizlerin prensi' turfanda lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta

'Denizlerin prensi' turfanda lüfer, tanesi 60 liradan tezgahtaÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde, balık hali tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

20.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:58

'Denizlerin prensi' turfanda lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta

ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde, balık hali tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Denizlerin prensi olarak bilinen lüfer tanesi 60 liradan satılırken, mevsim balığı palamudun tanesi de 80 liradan alıcı bekliyor. Eylül ve ekim aylarıyla birlikte Karadeniz'den Ege'ye sıcak sulara akın eden lüfer ve palamudun kendisini erken göstermesi ise, balık hali esnafl tarafından sezonun iyi geçeceği yönünde yorumlanıyor.

1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde, Çanakkale balık hali tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Kuzey Ege Denizi'nde uluslararası sularda trollerin 15 Temmuz'da avlanmaya başlaması, yine boğazda dalyanlarda avcılık yapılması ve olta balıkçısının çok olması sayesinde tezgahlarda her çeşit balık bulunuyor. 1 Eylül'deki av sezonuyla birlikte fiyatların da düşmesi bekleniyor.

Lüferi bu sezon ilk kez tezgahında satışa sunduğunu söyleyen balık hali esnafı Ahmet Güngör, "Bugün ilk defa lüferlerimiz gözüktü. Tabi bunlar ölçü değil, öncü lüferler. Turfanda tabir ettiğimiz lüferler. Ama Ağustos'un 15'inden sonra palamut ve lüfer kendini göstermeye başlarsa, bu sezonun iyi geçeceğinin en güzel işaretidir. Geçen sene palamut ve lüfer pek olmadı. Ama bu sene özellikle Karadeniz'deki arkadaşlardan aldığımız haberlere göre, çingene palamudu çaparada tutulmaya başlamış. Bunu iyi bir haber olarak tanımlıyoruz. İnşallah bol olacak ve herkes yiyecek. Gerçi Çanakkale'de şu anda yasak sezonundayız ama Kuzey Ege'de balık çiftliği bol, oltacının Çanakkale'de bol olması çeşitli balıklar tutmasına neden oluyor. Bir de bizim sardalyamız var. Bu bizim yaz lüferimiz. Çanakkale'nin en meşhur, en güzel balığıdır. Kışın nasıl hamsi, palamut, lüfer yiyorsak yazın da bunu yiyoruz. Şu anda sardalyamız çok lezzetli. Yazı bu balıkla geçiyoruz, kışın da akımı bekliyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Hem biz kazanırız, hem vatandaşlarımız ucuz ucuz balık yer. Dualarımız bu yönde" dedi.

DENİZLERİN PRENSİ FİYATIYLA EL YAKIYOR

Denizlerin prensi olarak bilinen lüferi tezgahlarda görenler sevindi. Esnaf Ahmet Güngör, "İlk turfanda lüferin küçük olanlarının tanesi 30, büyük olanlarının tanesi 60 lira. Kilosu 180 liraya geliyor. Palamudun tanesi de 80 lira. Ama bir palamut 1,5 kilogram civarında. Bu palamutlar akım balığı değil, bizim boğazın yerli balığı. Büyük balık olduğu için fiyat yüksek ama çingene palamutları tanesi 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Tezgahlardaki barbunlar, tekirler, mezgitler trol balıkları Saros Körfezi'nden geliyor. Sardalya ise boğazda avlanıyor" diye konuştu.

SARDALYANIN KİLOSU 40 LİRAYA YÜKSELDİ

Yazın vatandaşların piknik alanlarında mangalda ızgara yaparak bolca tükettiği sardalya balığının fiyatı her gün avlanma oranı ve talebe göre değişkenlik gösteriyor. Bugünlerde 30-40 lira arasında değişen fiyatla satılan sardalya fiyatındaki değişkenliği yorumlayan esnaf Ahmet Güngör, "Sardalya bu sene hava muhalefetinden dolayı, bir de suların çok aşırı akıntılı olmasından dolayı ve bazı dönemlerde az tutuluyor. Dün gece 20 tane kayık denize çıktı. Sadece 3 kayık sardalya tutabildi. Koskoca Çanakkale'ye gelen balık 30 kasa. 300 kasa gelince fiyatı 20 liraya düşüyor. 30 kasa gelince doğal olarak arz talep meselesi fiyat yükseliyor. Ama genelde bütün yaz boyunca 20 lira ile 25 lira arasında seyretti. Şu anda biraz fiyatlar yükseldi, 30 ile 40 lira arasında satılıyor. Bütün yaz boyunca 20 ile 25 lira arasında tatminkar fiyata herkes sardalya balığını yedi. Bol bol sattık" dedi.

ÇANAKKALE 'Denizlerin prensi' turfanda lüfer, tanesi 60 liradan tezgahta

Kaynak: DHA

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