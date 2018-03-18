Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'ncü Yılı Coşkusu-Hd

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'ncü yılı coşkusu

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kentte büyük coşku ve heyecan yaşandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına TCG Salihreis Firkateyni'nden 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Adnan Güler, milletvekilleri, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, sevil toplum kuruluşu temsilcileri, ve öğrenciler katıldı.

YABANCI TEMSİLCİLER DE ZAFER KUTLAMASINDA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerine İngiltere, Avcustralya ve Yeni Zelanda'dan çok sayıda temsilci de katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Yeni Zelanda Maslahat Güzarı Richard Mann, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Tuğgeneral Chris Parsons, Avustralya Savunma Bakanlığı üst düzey askeri temsilcisi Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümamiral Michael Noonan, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Andrew Fidge, İngiltere adına Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Avustralya Hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh yer aldı.

Anıta ilk olanak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Adnan Güler de çelenk koydu.

Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı'nda bulunan 'TCG Salihreis' Firkateyni'nden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

İLK KEZ ATATÜRK ANITINDA TOKA EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, her yıl 18 Mart Stadyumu'nda törenin başlangıcında Türk bayrağına toka edilerek göndere çekilirken, bu yıl ilk kez Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Türk bayrağına toka edildi. Altın Madalya Vali Tavlı, Boğaz Komutanı Algül ve Belediye Başkan Vekili Güler tarafından bayrağa takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi.

Resmi çelenk koyma töreninin sona ermesiyle birlikte kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı'na bıraktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Devrim DERİNÇANAKKALE, (DHA)-

(Tür: Yurt)