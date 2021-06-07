Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun cenazesi, Balıkesir'de defnedildi.

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun cenazesi, Balıkesir'de defnedildi.

Türkmenoğlu'nun naaşı, helallik alınması için Edremit ilçesinin kırsal Çamcı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Daha sonra mahalle mezarlığına götürülen şehit polisin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan, kurum amirleri ve emniyet mensupları katıldı.

Çanakkale-İzmir kara yolunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Cihan Türkmenoğlu'nun (47) kullandığı 17 ACD 621 plakalı sivil ekip aracı ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) idaresindeki 60 NU 575 plakalı otomobil çarpışmış, kazada iki sürücü yaşamını yitirmişti.

Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi... BALIKESİR - Çanakkale'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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