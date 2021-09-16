Çanakkale'de 'yılın esnafı' Bayramiçli saraç Ruşen Şahin ödüllendirildi - Haberler
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Çanakkale'de "yılın esnafı" Bayramiçli saraç Ruşen Şahin ödüllendirildi

AA / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel
Çanakkale'de

Çanakkale'de, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "yılın esnafı" seçilen saraç Ruşen Şahin'e ödülü Vali İlhami Aktaş tarafından verildi.

Çanakkale'de, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "yılın esnafı" seçilen saraç Ruşen Şahin'e ödülü Vali İlhami Aktaş tarafından verildi.

Çanakkale Ticaret İl Komitesi, Bayramiç ilçesinde çıraklık dönemi dahil 50 yıldır saraçlık mesleğini yürüten Şahin'i yılın esnafı seçti.

İş yerindeki törende ödülünü Vali Aktaş'tan alan Şahin, "Mesleğimiz kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Arkamızdan çırak yetişmiyor. Sağlığım el verdiğince mesleğime devam edeceğim. Yılların emeğinin karşılığını bu ödülle aldım, çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun da Şahin'e hediye vererek tebriklerini iletti.

Törene, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Bayramiç Esnaf Odası Başkanı İsmail Yıldırım, Bayramiç Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Süleyman Yüksel katıldı.

Çanakkale'de yılın esnafı Bayramiçli saraç Ruşen Şahin ödüllendirildi

Çanakkale'de yılın esnafı Bayramiçli saraç Ruşen Şahin ödüllendirildi

Çanakkale'de yılın esnafı Bayramiçli saraç Ruşen Şahin ödüllendirildi

Çanakkale'de yılın esnafı Bayramiçli saraç Ruşen Şahin ödüllendirildi

AA / Sabahattin Sallama - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çanakkale'de 'yılın esnafı' Bayramiçli saraç Ruşen Şahin ödüllendirildi - Haberler
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