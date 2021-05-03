ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
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ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangını sezonu olarak kabul edilen mayıs-ekim dönemi için hazırlıklarını tamamladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangını sezonu olarak kabul edilen mayıs-ekim dönemi için hazırlıklarını tamamladı.

Orman varlığı bakımından zengin kentler arasında olan Çanakkale'de, hava sıcaklıkların da artmasıyla olası yangınlara karşı tedbirler genişletildi.

Dardanos mevkisindeki Yangın Koordinasyon Merkezinde konuşlanan yangın helikopteri, 1 Mayıs itibarıyla göreve başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yüzde 52'sinin ormanlarla kaplı olduğunu, bu ormanların büyük çoğunluğunun yangına birinci derece hassas bölgede kaldığını söyledi.

Bölgede 50 yıllık ortalamaya baktıkları zaman yılda 56 yangın çıktığını ifade eden Demirci, şöyle devam etti:

"2020 yılı ekstrem bir yıl oldu. 123 orman yangını çıktı. Yanan alanlarımız ortalama yangınların altında kaldı. Yanan bu alanların tamamını yılı içerisinde ağaçlandırdık, eski haline getirdik. Bölgemizde ise 2 helikopterle çalışacağız. Birincisi 1 Mayıs itibarıyla göreve başladı, ikincisi ise 15 Haziran itibarıyla görevine başlayacak. Bunun yanında hava araçlarımız, İstanbul, Bursa, Balıkesir'deki helikopterlerimiz, yangın anında ilk yarım saat içerisinde müdahale etme şansını bulacaklardır. Bu sene ormanlarımız dronlarla ve insansız hava araçlarıyla da 7 gün 24 saat gözetlenecektir."

Bölgede 34 kule, 16 kamera ve 40 foto kapan ile 7 gün 24 saat gözetleme işlemlerinin yapılacağını anlatan Enver Demirci, "Ayrıca bölgemizde 10 dozer, 8 treyler, 53 arazöz, 16 su ikmal aracı, 25 ilk müdahale aracı görev yapacak. 427 yangın işçisiyle yangınlara müdahale edeceğiz. 2021 yılı yangın hazırlıklarını kış ayları itibariyle tamamladık. Araç ve ekipmanlarımız hazır. Tüm personelin eğitimleri tamamlandı." ifadesini kullandı.

ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam
ÇANAKKALE - Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamam

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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