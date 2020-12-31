Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti

31.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:40
Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlama ve yılbaşı öncesi vatandaşlar balık haline akın etti.

ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlama ve yılbaşı öncesi vatandaşlar balık haline akın etti. Balıkçılar vatandaşların akşam için en çok çinekop, sarıkanat, levrek ve çipura aldığını belirtti.

Tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çanakkale'de birçok vatandaş, balık almak için hale gitti. Balıkçılar vatandaşların en çok akşam için çinekop, sarıkanat, levrek ve çipura aldığını belirtti. 

Çanakkale balık halinde esnaflık yapan Hasan Doğuş Tunç, "Yen yıla saatler kala istediğimiz balık satışlarını yakaladık. Vatandaşlar akşam için sarıkanat, levrek çipura balıklarını aldı. Bunun yanında deniz ürünleri dediğimiz kalamar, karides tarzı ürünlerimizde satılıyor" dedi.Balık hali esnafı Melih Kayıkçı ise, "İki gündür yoğun bir gün geçiyoruz. Bugün de yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık çeşitlerine yoğun ilgi gösterdi. Şu anda en çok vatandaş sarıkanat ve hamsi alıyor. Yılbaşı akşamı sofraları balık çeşitleri süsleyecek" diye konuştu.

Balıkhanede balık fiyatları tezgahlarda sarınakat 70, çinekop 70, hamsi 25, çipura 50, tekir 40, karides 60 ve kalamar ise 120 liradan satılıyor. 


Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti
Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti
Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti
Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti
Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti
Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti
Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Cahit Özkan Mehmet Nuri Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Murat Dalkılıç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Ryan Babel Güven Yalçın Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de vatandaşlar yılbaşı öncesi balık haline akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:46:51. #1.14#
title