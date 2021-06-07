Ters yöne giren otomobilin sivil ekip aracıyla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti
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Ters yöne giren otomobilin sivil ekip aracıyla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de ters yöne giren ve astsubay tarafından kullanılan otomobil, sivil ekip aracıyla çarpıştı. Kaza sonucunda bir polis ve astsubay şehit oldu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), özel otomobili ile ters yönden Çanakkale-İzmir kara yoluna girdi. Bu sırada mesai arkadaşını eve bırakıp Çanakkale yönünden Kepez beldesi istikametine giden, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Cihan Türkmenoğlu'nun (47) kullandığı sivil ekip aracı, ters şeritten gelen otomobille çarpıştı.

POLİS DE ASTSUBAY DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın ardından Işık'ın kullandığı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangına olay yeri yakınında bulunan akaryakıt istasyonundaki görevliler müdahale etti. Kazada sürücü polis memuru Türkmenoğlu şehit oldu, ters yöne giren araçtaki sürücü Muhammet Tolga Işık da hayatını kaybetti.

Ters yöne giren otomobilin sivil ekip aracıyla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine geçip Cihan Türkmenoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ters yöne giren otomobilin sivil ekip aracıyla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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Haber Yorumları (2)
SENAR: Ters yöne girip ihmale sebep olan, hemde karşı tarafında ölümüne sebebiyet veren biri nasıl şehit olabiliyor!? Haberde şehit oldu yazdığı için bu yorumu yapiyorum,
Cevap Yaz 6 30 Yayından Kaldır
ÇINAR SARAÇ: Özel otomobili ile seyahat eden görevde olmayan astsubay nasıl şehit sayılıyor anlamadım gitti
Cevap Yaz 4 27 Yayından Kaldır
500
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