Ters yöne giren otomobilin sivil ekip aracıyla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'de ters yöne giren ve astsubay tarafından kullanılan otomobil, sivil ekip aracıyla çarpıştı. Kaza sonucunda bir polis ve astsubay şehit oldu.