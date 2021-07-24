Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
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Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE feribot iskelesinde, tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor.

ÇANAKKALE feribot iskelesinde, tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor. Feribotlar, yoğunluk nedeniyle boğazda tarifesiz seferler yapıyor.  

Çanakkale feribot iskelesinde, tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, bugün de sürüyor. Ege ve Balıkesir'in Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale'nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatilini geçiren vatandaşların İstanbul ve Trakya'nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçmesiyle, Çanakkale feribot iskelesinde araç kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi buldu. Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribot ile tarifesiz seferler yapıyor.Trafik polisleri, feribot sırasını düzenlerken, bir yandan da şehir içi trafik akışını sağlamak için çalışıyor. Gestaş firması görevlileri ise gişelerden geçişi hızlandırmak için seyyar olarak feribot sırasındaki sürücülere bilet kesiyor. Firma ayrıca, Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribot ile sefer yapıyor. Dönüş yoğunluğu nedeniyle adalardan da ek seferler yapılıyor.


Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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