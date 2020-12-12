Çanakkale'de tahin helvası ile çikolata sosunun buluşmasından oluşan lezzet ilgi görüyor
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Çanakkale'de tahin helvası ile çikolata sosunun buluşmasından oluşan lezzet ilgi görüyor

12.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:28
Çanakkale'de tahin helvası ile çikolata sosunun buluşmasından oluşan lezzet ilgi görüyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 5 kuşaktır tahin ve tahin helvası üreten firmanın, tahini çikolatalı sosla buluşturarak oluşturduğu yeni ürünü, lezzetiyle ilgi görüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 5 kuşaktır tahin ve tahin helvası üreten firmanın, tahini çikolatalı sosla buluşturarak oluşturduğu yeni ürünü, lezzetiyle ilgi görüyor.

Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelere helva ihracatı yapan firma, çikolata sosu ile tahin helvasını bir araya getirerek, farklı bir lezzet ortaya çıkarttı. Helvayı çocuklara da sevdirmeyi amaçlayan firmanın, çikolata soslu tahin helvası deneyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Firmanın işletmecilerinden Bahar Yurt, AA muhabirine, bölgede 5. kuşak olarak 145 yıldır tahin ve tahin helvası ürettiklerini anlattı.

Pandemi döneminde de tahinin sağlıklı olması ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinden dolayı çocuklara helvayı sevdirebilmek adına içerisinde çikolata sosu olan "Çanakkale bombası" adlı ürünü yaptıklarını aktaran Yurt, şunları kaydetti:

"Helva, tahin helvası çok geleneksel bir üründür. Tüketicimiz 45 yaş üstü insanlardı ama bu kadar bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, vücudumuzdaki toksinleri atan sağlıklı bir ürün olan tahin helvasını genç nesillere ve çocuklara da sevdirmemiz gerekliydi. O yüzden çikolata çocukların vazgeçilmezi olduğu için helvayla birleştirdik. Çok büyük formlarından ziyade bir ailenin bir seferde tüketebileceği gerek balığın üstüne gerek tatlı niyetine gerekse sağlıklı atıştırmalar mantığında küçücük bir 'Çanakkale bombası' oluşturduk."

"15 gramlık sağlıklı atıştırmalıklar hazırladık"

Yurt, 145 yıldır dedelerinden gelen biçimde ürettikleri tahin helvası ile çikolatanın enerji verici özelliğini birleştirerek, güzel bir ürün ortaya çıkarttıklarını dile getirdi.

Geleneksel tahin helvasını özellikle dış pazarda da ön plana çıkarmak adına 15 gramlık sağlıklı atıştırmalıklar hazırladıklarına değinen Yurt, "Keçiboynuzu tahin helvası, diyabetik helva ve pekmezli helvayla birlikte de özellikle dış pazarda talep gören ülkelerde ihracatımız devam etmekte. Almanya, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere İsrail, Libya ve ABD'ye de ihracatımız çok güzel bir şekilde devam etmekte." ifadesini kullandı.

Tatlıyı tadan Sevim Karakaş da yıllardır beğenerek yedikleri helvanın farklı bir lezzete dönüştüğünü dile getirerek, "Çok beğendim. Severek tüketeceğiz." dedi.

Helvayla çikolatanın uyumunu beğenen Hülya Durmaz ise daha önce böyle bir lezzeti tatmadığını belirterek, "Çocukların da dikkatini çekecektir ve beğenerek yiyeceklerdir. İlk söylendiğinde ön yargıyla yaklaşmıştım. Ancak tadına bakınca çok beğendim. Herkesin tatmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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