Çanakkale'de Millet İttifakı'nda çatlak

11.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:56

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Mahalli İdareler Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, önceki gün Ezine'deki ilçe kongresinde yaptığı konuşmada CHP'li Çanakkale Belediyesi ile ilgili eleştirilerde bulunarak, "Biz bütün ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları ile uyum içerisinde çalışma sürdürürken Çanakkale Belediyesi ile sürdüremiyoruz. Sebebi şu; ahde vefa yok" ifadelerini kullandı.



Katıldığı kongrede bir konuşma yapan ve gündemi değerlendiren Başkan Rıdvan Uz, Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan ile ilgili söylediği sözlerle dikkat çekti. Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde elde ettiği başarının İyi Parti sayesinde kazanıldığını vurgulayan Uz, "CHP, İyi Parti sayesinde Türkiye rekoru kırarak yüzde 61'le Çanakkale merkezde bir belediye başkanı seçti. Bunun bütün argümanları ortada. Bu başarıyı sağlayan da İyi Parti ailesi. Sizler olmasaydınız İstanbul yoktu, Antalya yoktu, Adana yoktu, Başkent Ankara yoktu. İstanbul'da ilk yerel seçimde 784 bin CHP'li sandığa gitmedi. Umutsuzluktan dolayı ilk seçimde sandığa gitmemişlerdi. Ama İyi Partililerin hepsi bu süreci değiştireceğiz inancıyla sandığa gittiler ve 13 bin oy farkla Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. İstanbul'un kazanıldığı gün aslında o günü ve bunu da İyi Partililer başardılar. Şimdi CHP'liler diyor ki Çanakkale'de; 'biz Cumhur İttifakı'na karşı CHP olarak çok başarılı olduk'. Biz de diyoruz ki; siz tek başına olmadınız. İyi Parti ailesi olmasaydı, siz tarihte hiç bu kadar belediye görmemiştiniz, yine de görmezdiniz" şeklinde konuştu.



"80'e merdiven dayamış bir belediye başkanı var"



"Biz Millet İttifakı ruhuyla hareket ederken, bu ruha zarar vermeyin" diyen Uz, "Seçim öncesi Çanakkale merkez anket sonuçlarında CHP adayının kazanması çok zor gözüküyordu. Bu anket hem iktidar partisinin elinde, hem bizim, hem de CHP'nin elinde vardır. Seçim sonucunda bizim desteğimizle Türkiye rekoru kıran ve seçilen Ülgür Gökhan oldu yüzde 61 ile. Peki sonra ne oldu? Bütün ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz belediye başkanları ile uyum içerisinde çalışma sürdürürken Çanakkale Belediyesi ile sürdüremiyoruz. Sebebi şu; ahde vefa yok. 80'e merdiven dayamış bir belediye başkanı var. 'Nasıl olsa bir daha belediye başkanı olmayacağım, bu vefayı göstermesem de olur' mantığı işledi. Fakat bizlerin sorumluluğu bir pay veya koltuk verilsin anlamında değildi, biz buna hiç anlatamadık. Bizlerin sorumluluğu; sizlere, sizden fazla oy taşıyan İyi Parti ailesinin, İyi Parti'ye gönül verenlerin getirmiş olduğu oyların vebaliyle, bu sorumlulukla biz size yanlış yaptığınız noktada şerhimizi koyuyoruz. Belediye meclis üyelerimizle, teşkilatlarımızla ilçe ve il yöneticilerimizle şerhimizi koyuyoruz. Çünkü bu Millet İttifakının adayıdır, CHP ne kadar oy verdiyse bizim arkadaşlarımız da İyi Partililer de o kadar oy vermiştir. Yapılan her yanlışın da hesabını sorma hakkımız vardır. Bu hakkımızı sonuna kadar da kullanacağımızı buradan ilan ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA