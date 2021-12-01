Çanakkale'de mevsimin ilk karı Kazdağları'na düştü - Haberler
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Çanakkale'de mevsimin ilk karı Kazdağları'na düştü

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Haberler | Güncel

Çanakkale'de mevsimin ilk karı Kazdağları'na düştü Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında bulunan Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı.

ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de mevsimin ilk karı Kazdağları'na düştü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında bulunan Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı.

Çan ilçesinin Terzialan beldesinden Kazdağları'ndaki Dedekule mevkiine araçlarıyla çıktıklarında yoğun kar yağışı ile karşılaştıklarını söyleyen Çakmakçayır Muhtarı Turhan Çetin, "Arkadaşlar yılın ilk kar yağışını sevinçle karşıladı. Terzialan Dedekule mevkiindeyiz. Yoğun kar yağışı devam ediyor. Bütün dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

(İÇ-UYC-MŞ)

Çanakkale'de mevsimin ilk karı Kazdağları'na düştü

Çanakkale'de mevsimin ilk karı Kazdağları'na düştü

Çanakkale'de mevsimin ilk karı Kazdağları'na düştü

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