Çanakkale'de kısıtlama sonrası feribot seferleri normale döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de kısıtlama sonrası feribot seferleri normale döndü

Çanakkale'de kısıtlama sonrası feribot seferleri normale döndü Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, Ramazan Bayramı'nda getirilen 4 günlük kısıtlama nedeniyle feribot seferlerini azaltmıştı.

27.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:11

Çanakkale'de kısıtlama sonrası feribot seferleri normale döndü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, Ramazan Bayramı'nda getirilen 4 günlük kısıtlama nedeniyle feribot seferlerini azaltmıştı. Gece yarısı itibari ile kalkan kısıtlamanın ardından feribot seferleri bir önceki tarife saatlerine geri çekildi.

Gestaş tarafından bildirilen sefer saatleri şöyle:

Çanakkale- Eceabat arası: 01.00, 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00

Eceabat- Çanakkale arası: 06.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 20.00, 00.00

Çanakkale Kilitbahir arası: 08.00, 10.00, 12.00,14.00, 16.00, 19.00, 22.00

Kilitbahir- Çanakkale arası: 07.30, 9.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.30, 21.00

Gökçeada- Kabatepe arası: 07.00, 17.00

Kabatepe- Gökçeada arası: 10.00, 20.00

Bozcaada- Geyikli arası (Sadece Cuma günleri sefer): 07.15, 17.00

Geyikli- Bozcaada arası (Sadece Cuma günleri sefer): 08.00, 18.00

Lapseki- Gelibolu hattında ise her yarım saatte bir karşılıklı seferler devam ediyor.

Bozcaada- Geyikli seferleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar gereği yalnızca Cuma günleri gerçekleştirilirken, Gökçeada- Kabatepe ile diğer boğaz hatları günlük olarak belirtilen saatlerde devam ediyor.

Çanakkale'de kısıtlama sonrası feribot seferleri normale döndü

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Bakan Koca, yasak kalkmadan dakikalar önce yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
Taciz iddiasıyla karı-koca tarafından öldüresiye dövülen adam cinsel organının tekmelendiğini söyledi
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Avrupa Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: Çanakkale'de kısıtlama sonrası feribot seferleri normale döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 20:11:42. #1.14#
title