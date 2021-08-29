Çanakkale'de kayıp tesisatçının cansız bedeni su kuyusunda bulundu
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Çanakkale'de kayıp tesisatçının cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Çanakkale'de kayıp tesisatçının cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Anadolu Ajansı / Bülent Ersöz - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kaybolan su tesisatçının cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kaybolan su tesisatçının cesedine ulaşıldı.

İlçe merkezinde ikamet eden Bülent Kesim (44), dün gece, tesisatçı olarak çalıştığı otelin su kuyusundaki arıza için Kumköy'de bulunan tesise gitti.

Kesim'in eve dönmemesi üzerine, yakınları durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede bu sabah arama çalışması başlatan ekipler, Kesim'in ayakkabılarının, kuyunun çevresinde olduğunu gördü.

Kuyunun içinde bulunan tesisatçının cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Ersöz

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