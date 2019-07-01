Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

Çakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına Atatürk Anıtı'na ve Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler, Boğaz'da su gösterisi gerçekleştirdi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de çok önemli olan Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kabotaj'ın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu ifade eden Gümüş, '20 Nisan 1926 tarihinde TBMM'de kabul edilen kabotaj kanunuyla Türklere ait olmayan gemilerin, Türk sahillerinde yük ve yolcu taşımacılığının önüne geçilmiştir. Bu nedenle Kabotaj Bayramı'mızı bütün halkımızla daha büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Deniz bereket ve refah demektir. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı olarak denizcilikle ile ilgili birçok çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan biri ise Türk bayraklı gemilerin yurt dışında tutulmalarının azaltılmasına yönelik kararlılıkla yürütülen çalışmalardır. Bunun sonucunda 2009 yılında beyaz listeye geçilmiştir. Bu başarı sayesinde Türk Deniz Ticaret Filosu'nun uluslararası alanda itibarı artarak daha avantajlı konuma gelinmiştir. Şuanda filoda 13 bin 746 adet Türk bayraklı gemi bulunmaktadırö dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki törene geçilirken katılımcılar 'Alınteri-8' isimli feribot ile denize açıldı. Deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler ile havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları kutlamalara eşlik etti.

Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Süha Özden, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Cem Edip Avcı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alpaslan Baysal ile Gestaş Genel Müdürü Volkan Uslu katıldı.

Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından, Yat Limanı'nda da sualtı temizliği yapıldı. Deniz içerisinden çok sayıda atık madde çıkartıldı.

Kaynak: DHA