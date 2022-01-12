Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri bugün de yapılamıyor

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya 2 gündür feribot seferi yapılamıyor. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle bugün taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Eğitim, bugün EBA üzerinden yapılacak.

Kentte etkili olan hafif kar yağışı ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri, dün olduğu gibi bugün de yapılamıyor. Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri de saat 09.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Güney Marmara hattında ise Erdek'ten saat 11.00'de Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına yapılacak sefer iptal edildi.

Ayrıca, bugün il genelinde kronik hastalığı bulunan, hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.