Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi
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Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel
Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferi ile Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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