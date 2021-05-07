Çanakkale'de cumartesi günü halk pazarı kurulacak
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Çanakkale'de cumartesi günü halk pazarı kurulacak

Çanakkale'de cumartesi günü halk pazarı kurulacak
Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "tam kapanma" tedbirleri kapsamında, cumartesi günleri halk pazarı kurulmasına karar verildi.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "tam kapanma" tedbirleri kapsamında, cumartesi günleri halk pazarı kurulmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçiler tarafından üretilen tarımsal ürünlerin zayi olabileceği yönündeki tespitler görüşüldü.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge dikkate alınarak tam kapanma dönemi içerisinde 8-15 Mayıs tarihleri arasında bulunan cumartesi günleri 10.00 ve ­17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılacak halk pazarı kurulması kararlaştırıldı.

Vatandaşların evlerine en yakın pazar yerine gidebileceklerinin belirtildiği kararda şu görüşlere yer verildi:

"Cumartesi günleri 10.00 ve ­17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze ve meyve ile fide satılabilmesine temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmemesine, pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınması, bu amaçla mevcut pazaryerlerinin genişletilmesi ve ilave pazar alanlarının oluşturulmasına, pazaryerlerine kontrollü giriş çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç ­gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesine, pazaryerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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